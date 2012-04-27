В Києві "пік" весняного водопілля очікується 10-15 травня

Київ. 27 квітня. УНІАН. Проходження весняного водопілля в районі Києва слід очікувати з 10 по 15 травня.

Як передає кореспондент УНІАН, про це повідомив сьогодні директор Українського гідрометцентру Микола Кульбіда.

“Воно буде значно нижче, ніж навіть середній рівень, що зовсім не становитиме ніякої загрози для киян і для інфраструктури міста”, - зазначив М.Кульбіда.

Начальник гідрометцентру повідомив, що весняне водопілля цього року не становить загрози для більшості населених пунктів України.

“Сьогодні ми маємо продовження розвитку весняного водопілля. Це на Дніпрі, від Київського водосховища до території Росії, в притоках Дніпра за межами України і на Десні. Тут рівні води зростають щодня: на Десні менше – від 1 до 6 см, на Дніпрі більше – до 10-15 см щодня. І хотів би відзначити, що на верхньому Дніпрі до Могильова, тобто не на українській території, підвищення рівнів води у Дніпрі вже на сьогодні склало від 3 до 7,5 м. Це достатньо висока паводкова хвиля, яка просувається вниз по Дніпру і дійде до Київського водосховища”, - поінформував М.Кульбіда.

За його поясненням, у процесі проходження цієї хвилі вона “розпластається” і таким чином максимальні підйоми, які будуть на українській території, не перевищуватимуть двох метрів і “не становитимуть якоїсь загрози для більшості населених пунктів, розташованих у басейні Дніпра”.

М.Кульбіда додав, що винятком може бути лише Ріпкінський район Чернігівської області, де рівень води сьогодні вже досягнув небезпечних відміток, підтоплено населені пункти і спостерігаються певні проблеми із рухом транспорту на автошляхах. Також небезпечних відміток досягнув рівень води у річках в Біловодському районі Луганської області, але така ситуація тут повторюється щороку.