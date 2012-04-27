Концерт дитячих художніх колективів навчальних закладів Києва

28 квітня о 13.00 відбудеться концерт дитячих художніх колективів навчальних закладів Києва «На крилах творчості». Загалом у концерті візьмуть участь понад 1200 осіб, віком від 6 до 18 років. Свою майстерність продемонструють 35 художніх колективів та окремих виконавців. Адреса проведення: Національна опера України імені Тараса Шевченка (вул. Володимирська, 50). Потрібна акредитація.

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