У столиці тривають Дні здоров’я

Київ. 27 квітня. УНІАН. У Києві тривають Дні здоров’я. В суботу, 28 квітня, з 14:00 до 16:00 акція День здоров’я відбудеться на вул. Хрещатик, 36.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, під час акції кияни та гості столиці зможуть проконсультуватись про стан свого здоров’я з сімейним лікарем, санологом, дієтологом та іншими фахівцями. Відвідувачі зможуть отримати інформацію щодо можливостей оздоровлення, відмови від тютюнокуріння, схуднення, профілактики цукрового діабету, соціально небезпечних хвороб, вірусного гепатиту. Учасники акції матимуть змогу виміряти артеріальний тиск, зробити кардіограму, пройти тестування на ВІЛ, визначити свій біологічний вік, а також навчитися надавати першу невідкладну допомогу.

У КМДА зазначають, що акція проходить в рамках проведення профілактично-просвітницького проекту «Майстерня здоров’я». Дні здоров’я проходитимуть щосуботи з 21 квітня до 23 червня з 9.00 до 12.00 в закладах охорони здоров’я усіх десяти районів міста, відповідно до графіка, затвердженого Головним управлінням охорони здоров’я.

Основними завданнями заходу є широке інформування населення щодо можливостей профілактики та факторів ризику розвитку серцево-судинних захворювань, артеріальної гіпертензії, цукрового діабету та інших захворювань, шляхів оздоровлення організму та формування здорового способу життя.

Під час проведення Днів здоров’я киянам вимірюватимуть артеріальний тиск, проводитимуть ЕКГ та УЗ дослідження, флюорографію, лабораторні дослідження тощо. Мешканці отримають консультації районних позаштатних спеціалістів та головних позаштатних спеціалістів Головного управління охорони здоров’я.

21 квітня Дні здоров’я вже відбулися у Голосіївському районі, попереду ще 9 районів, тож міська влада запрошує киян долучитися до заходу та перевірити стан власного здоров’я, щоб вчасно виявити або попередити виникнення небезпечних захворювань.

Послуги в рамках Днів здоров’я безкоштовні, наголошують в КМДА.