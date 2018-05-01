Плани "Київавтодору" як мрії водіїв

У травні для водіїв на шляхах столиці має настати просто прекрасне життя, принаймні, хоча і з пробками, зате без ям і вибоїн. У цьому запевняє генеральний директор "Київавтодор" Георгій Глінський, який впевнений, що саме у травні ремонтники встигнуть ліквідувати всі наслідки осіннє-зимового періоду, після якого асфальт сходить разом зі снігом.

Так звану аварійну ямковість, про яку згадує нелегким словом кожен автомобіліст, шляховики запланували залатати до 20 травня, у декілька етапів: до 10 квітня – на шляхах загальноміського значення, до 10 травня – районного і до 20 травня – місцевого значення.

- Така робота здійснюється в усіх районах міста. Для виконання робіт з поточного (дрібного) ремонту використовуємо сучасні технології ремонтів, зокрема, холодного асфальтобетонування з використанням бітумної мастики, яку можна використовувати за несприятливих погодних умов. На ліквідацію однієї ями потрібно 10-15 хвилин, - каже Г.Глінський.

До 3 червня 2012 року графіком передбачено нанесення розмітки на всіх основних магістральних вулицях загальноміського та районного значень і центральних вулицях міста, що за обсягами робіт становить майже 70% від загальної кількості. До кінця серпня будуть виконані роботи на другорядних вулицях місцевого значення у віддалених від центру міста районах, а також здійснюватиметься повторне нанесення дорожньої розмітки на пішохідних переходах біля закладів освіти і біля об’єктів соціально-побутового та культурного призначення.

При виконанні робіт буде застосовуватись фарба з світлоповертаючими склокульками. Паралельно триватимуть роботи з нанесення дорожньої розмітки з застосуванням зносостійких холодних пластиків. У 2012 році плануються роботи з відновлення та нанесення горизонтальної дорожньої розмітки з застосуванням пластиків на 20 дорожніх об’єктах, у тому числі і на вулицях, що знаходяться в межах 1,5 кілометрової зони навколо НСК "Олімпійський".

За словами Г.Глінського, у столиці майже 85% покриття міських вулиць потребує капітального ремонту, або як мінімум заміни та поновлення верхнього шару асфальтобетону. Планового капітального ремонту потребують 13 млн. кв. м. покриття на загальну суму 6,5 млрд. грн.

Також у травні, до Дня Перемоги планується повністю завершити будівництво унікальної транспортної розв`язки – так званої "турбіни" - на перетині бульвару Дружби народів і Наддніпрянського шосе з виходом на міст Патона. Це перша розв`язка такого типу в Україні, загальна вартість робіт на якій становить 287 млн грн.

До 9 травня буде завершено і реконструкцію проспекту М.Бажана завдовжки 6,3 км., планують в "Київавтодорі".

Там здійснюється комплексна реконструкція: це і благоустрій, і бар`єрне огородження нового типу, що може зсуватися при ударі і ставитися назад, і нове енергозберігаюче освітлення, і армування шарів асфальтобетону, що запобігатиме утворенню тріщин. Та й сам асфальтобетон з додаванням полімерів матиме інший гранулометричний склад - більш міцний, довговічний, що перешкоджатиме утворенню колій від коліс важковагових автомобілів, які, як відомо, рухаються столицею, не дотримуючись встановлених правил.

На проспекті буде реконструйовано шляхопроводи і підземні пішохідні переходи, уздовж магістралі буде облаштовано велосипедну доріжку.

- Ми плануємо здійснити реконструкцію з розширенням проспекту П.Григоренка від вул. А.Ахматової до лівобережних підходів залізнично-автомобільного переходу через Дніпро (так званий міст Кирпи), що розвантажить Південний міст. Крім того, проводимо реконструкцію вул. М.Горького. До Євро-2012 частину її - від вул. Саксаганського до вул. Федорова - завершуємо і покриваємо верхнім шаром, а решту – нижнім, - каже Г.Глінський.

На 2012 рік заплановано також проведення робіт із будівництва другої черги транспортної розв`язки на перетині проспекту Науки та Столичного шосе, продовжується будівництво вул. Здолбунівської на ділянці від Харківського шосе до вул. Тепловозної та на ділянці від залізничних колій до Дніпровської набережної, реконструкція вул. Здолбунівської від вул. Тепловозної до залізничних колій, реконструкція проїжджої частини вул. Набережно-Хрещатицької в районі Поштової площі з демонтажем трамвайних колій, реконструкція дороги Київ - Гостомель, проспекту Маршала Рокоссовського до Великої Окружної дороги.

Капітальним ремонтом у 2012 році планується відремонтувати тротуари мосту Патона та Венеціанський міст через Венеціанську протоку р. Дніпро.

На запитання, чи не позначаться такі рекордні темпи і обсяги негативно на якості об`єктів, керівник "Київавтодору" відповідає заперечливо: - У нас працює багато контролерів якості, технологів, які наглядають за процесом виконанням робіт. Ми активно застосовуємо нові технології і матеріали, спеціальну техніку, що дає змогу забезпечити високу якість, працювати навіть за несприятливих погодних умов. Можу гарантовано сказати, наприклад, що на проспекті М.Бажана протягом 7-12 років жодних проблем не буде.

Бюджетом міста Києва на 2012 рік передбачено фінансування будівництва та реконструкції 29 об`єктів вулично-дорожньої мережі м. Києва в обсязі 676,3 млн грн, у тому числі за рахунок: бюджету розвитку та цільових фондів міського бюджету - 76,3 млн грн; державного бюджету для здійснення м. Києвом функцій столиці - 400,0 млн грн; державного бюджету для виконання Державної цільової програми підготовки та проведення в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 з футболу - 200,0 млн грн.

- Приблизно такі ж обсяги були і торік, але ми очікуємо на додаткове бюджетне фінансування, якщо на те буде відповідне рішення Верховної Ради, і тоді 2012 рік стане справді рекордним, - каже Г.Глінський.

За його словами, додаткові кошти можуть бути спрямовані передовсім на будівництво Подільсько-Воскресенського мостового переходу - тоді стане можливим добудувати його по основному руслу Дніпра, зробити заїзд через Рибальський півострів, як це й передбачалося, і спорудити з`їзд на рокадну дорогу вздовж Десенки з виходом на проспект Ватутіна. Відповідно, будівництво багатостраждальної 4-ї лінії метро у Києві набуває реальних обрисів.

За словами голови КМДА Олександра Попова, у міської влади "дуже серйозні плани щодо розбудови метрополітену Києва". - Минулий тиждень був дуже важливий для прийняття одного із ключових рішень, яких дуже чекають мешканці, зокрема, Троєщини. За нашою пропозицією, на рівні керівництва Уряду була проведена нарада, на якій ухвалено плани щодо вводу в експлуатацію повного проекту Подільсько-Воскресенського мостового переходу через Дніпро вже наступного року. Це означає, що ми збудуємо міст, шляхопроводи, дорогу аж до Троєщини, і одночасно з тим – станцію метрополітену четвертої гілки на лівому березі. Водночас, триває будівництво метро і на правому березі – у бік Теремків. І та техніка, яка буде тут звільнятися – переходитиме на будівництво 4-ї гілки підземки (на лівому березі) і вже цього року там розпочнуться підготовчі роботи, - зазначив голова столичної адміністрації.

У планах Стратегії розвитку столиці України - Києва до 2025 року, також розв`язка біля станції метро "Шулявська", вулиця Довбуша буде з`єднана з вулицею Бутлерова, буде проведена реконструкція з будівництвом розв`язки на площі Шевченка, нова розв`язка з`явиться з Броварського проспекту на вулицю Раскової. Проектуються й інші об`єкти дорожньо-транспортної інфраструктури. Це, зокрема, тунелі, мостові переходи, естакади, будівництво нової хордової автомагістралі у створі залізничних ліній, реконструкція місцевої вуличної мережі.

Загалом передбачено, що пропускна спроможність київських вулиць, за рахунок збільшення площі доріг і вулиць, буде суттєво збільшена.

Як відомо, протягом 2011 року шляховики столиці завершили будівництво транспортної розв`язки біля ст. м. "Дніпро" та транспортної розв`язки на примиканні просп. Науки до Столичного шосе. Виконано капітальний ремонт бульвару Лесі Українки та вул. Червоноармійської.

В 2011 році комунальній корпорації "Київавтодор", згідно з Планом поточного (середнього, дрібного) ремонту вулично-шляхової мережі міста Києва було фактично виділено коштів у сумі 80,8 млн грн при плані 106,6 млн грн, що дало змогу виконати поточний (середній, дрібний) ремонт вулично-шляхової мережі міста Києва в обсязі 572 тис.кв.м та роботи з облаштування наземних пішохідних переходів заниженими бортовими каменями (безбар`єрне середовище для інвалідів).

Основні об`єкти поточного (середнього) ремонту, що виконувалися в 2011 році: влаштування тонкошарового покриття типу "Мультимак" по Наддніпрянському шосе від проспекту Науки до зупинки "Будіндустрія", влаштування тонкошарового покриття типу "Мультимак" по проспекту Гагаріна по всій довжині, поточний (середній) ремонт вул. Артема, Одеської площі, бульвару Дружби Народів від Печерського шляхопроводу до площі Великої Вітчизняної війни, влаштування тонкошарового покриття типу "Мультимак" по вул. Довженка по всій довжині, ремонт мостового полотна залізобетонних та металевих прогонових будов Південного мостового переходу, виконано поточний (середній, дрібний) ремонти вулиць, що входять в 1,5 км зону навколо НСК "Олімпійський". Це вулиці Фізкультури, Щорса, Предславинська, Барбюса, Літня, Лабораторна, провулок Лабораторний, Ульянових, Димитрова, Федорова (тротуари) та інші.

Шляховики запевняють, що всі вулиці в межах виконаних робіт, які були відремонтовані поточним (середнім, дрібним) ремонтом, знаходяться у задовільному технічному стані і не потребують ремонту в найближчі роки.

Максим Подорожний