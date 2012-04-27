Затримано начальника квартирно-експлуатаційного управління МО

Київ. 27 квітня. УНІАН. 26 квітня 2012 року слідчим в особливо важливих справах військової прокуратури Центрального регіону України порушено кримінальну справу щодо начальника Київського квартирно-експлуатаційного управління Міністерства оборони України та начальника відділення КЕУ за ознаками злочину, передбаченого ч. 3 ст. 368 Кримінального кодексу України (одержання хабара в особливо великому розмірі).

Про це УНІАН повідомили у прес-центрі військової прокуратури Центрального регіону України.

Спільно із співробітниками Головного відділу по боротьбі з корупцією та організованою злочинністю Управління Служби безпеки України у м. Києві було встановлено, що вказані військові посадові особи вимагали та отримали хабара у сумі 3 тис дол. від офіцера Збройних Сил України, якому рішенням міністра оборони України 2012 року було визначено відповідне службове житло.

Предмет хабара вилучено. Посадові особи Київського КЕУ затримані в порядку ст. 115 Кримінально-процесуального Кодексу України. У кримінальній справі виконуються першочергові слідчі дії.

