У Шевченківському районі потребують ремонту майже 2 тисячі метрів теплових мереж

Київ, 27 квітня. УНІАН. У Шевченківському районі столиці потребують ремонту майже 2 тисячі метрів теплових мереж.

Як повідомили УНІАН в Шевченківській райдержадміністрації, про це йшлося на нараді з питань підготовки до опалювального сезону 2012-2013 років.

Районна влада планує до початку наступного опалювального сезону замінити та модернізувати обладнання підвищувальних насосів в будинках, які обслуговує КП "ЖЕК" "Нивки", "Лук`янівка", "Шуляка", "Татарка", "Діброва", "Дегтярівська", а також організувати системну роботу з обслуговування центральних (ЦТП) і індивідуальних (ІТП) теплових пунктів, оскільки з кожним роком кількість "безгосподарних" бойлерів збільшується: з 83 у 2007 році до 126 у 2012 році.

Крім того, у Шевченківській РДА планують забезпечити якісне теплопостачання будинку № 9 по вул. Старокиївській - замінити всю систему опалення в будинку на більш ефективну, а також замінити та реконструювати проблемні теплові пункти, технічний стан яких незадовільний, або які експлуатуються понад 25 років і можуть вийти з ладу у будь-який час.

За інформацією Шевченківської РДА, в опалювальному сезоні 2011-2012 років кількість проривів тепломереж зменшилася майже на 10 %. Так з початку опалювального періоду 2011-2012 років в Шевченківському районі сталося 663 поривів тепломереж (736 у 2010-2011 роках), в тому числі 457 – на мережах ПАТ "Київенерго" (в 2010-2011 роках 493), 190 – на мережах КП ЖЕК (215 у 2010-2011 роках), по іншим організаціям – 16 (у минулому сезоні – 28).