Київ. 27 квітня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов підтримав ініціативи Форуму спортсменів Києва.

Як повідомили УНІАН у прес-службі Київської міської державної адміністрації, сьогодні О.Попов провів зустріч з активістами форуму під стінами столичної мерії, куди прийшли представники більше ніж 100 федерацій та спортивних організацій Києва, відомі спортсмени, спортивна громадськість, які прийняли рішення об`єднатися для захисту та розвитку фізичної культури та спорту в столиці.

Спортсмени звернулись до голови КМДА з проханням захистити об’єкти спортивної інфраструктури від рейдерських захоплень, а також з пропозицією впровадити пільги на сплату оренди за спортивні приміщення.

Також представники Форуму спортсменів Києва запропонували міській владі спільно опрацювати питання встановлення пільг на оплату комунальних послуг для об’єктів спортивної інфраструктури, зменшення податків на оренду земель до 0,1% для фізкультурно-спортивних об’єктів.

О.Попов підкреслив, що всі ініціативи спортивної громадськості обов’язково будуть розглянуті та підтримані міською владою. Для напрацювання спільних планів при КМДА планують створити робочу групу. Також найближчим часом буде розроблено проект Меморандуму про співпрацю між столичною адміністрацією та Форумом спортсменів Києва.