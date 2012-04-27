Уряд наказує місцевим владам контролювати модернізацію ЖКГ

Київ. 27 квітня. УНІАН. Голови міст і керівники регіональних і місцевих держадміністрацій повинні докласти максимум зусиль для прискорення й ефективної реалізації затверджених проектів із підвищення енергоефективності об`єктів житлово-комунального господарства.

Про це заявив секретар Ради національної безпеки та оборони України (РНБО) Андрій Клюєв, коментуючи підписання 24 квітня додаткового договору між Держагентством із екологічних інвестицій України (ДАЕІ) і японською Організацією з розробки нових енергетичних і промислових технологій, повідомила УНІАН прес-служба РНБО.

Згідно з повідомленням, договором затверджено 319 нових проектів на загальну суму 101,4 млн євро. Вони передбачають теплову санацію будівель лікарень, дитячих садків та інших соціальних об`єктів, розташованих у семи областях України та Автономній Республіці Крим.

На думку А.Клюєва, для успішної реалізації цих проектів необхідна також хороша взаємодія між Мінфіном, Держказначейством, Мінекології та ДАЕІ.

«Всі повинні розуміти, що кошти, одержані від продажу квот на викиди парникових газів, важливо реалізувати до кінця 2012 року, тобто до кінця першого періоду дії Кіотського протоколу», - сказав секретар РНБО.

Він заявив, що питання енергоефективності – одне з найважливіших питань, які стоять на порядку денному української влади, й зокрема РНБО. «Наше завдання – значно підвищити рівень енергозбереження в житлово-комунальній сфері, зменшивши тим самим залежність від енергоресурсів, що імпортуються. Це наша енергетична, а значить, економічна й політична незалежність», - зазначив А.Клюєв.

За його словами, для України важлива підтримка Японії в цих питаннях. На сьогоднішній день Державним агентством екологічних інвестицій затверджено понад 1 тис. проектів із модернізації житлового фонду й об`єктів соціальної інфраструктури на загальну суму 3,8 млрд грн. Очікуване скорочення парникових викидів складає близько 300 тис. т у СО2-еквіваленті на рік.

Як повідомляв УНІАН, 24 квітня Держагентство екологічних інвестицій України та Організація з розробки нових енергетичних і промислових технологій (НЕДО, Японія) підписали додатковий договір із реалізації нових проектів теплосанації об`єктів соціальної інфраструктури на загальну суму 101,37 млн євро.