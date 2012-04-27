На території Будинку дитини згорів міліцейський автомобіль
11:20, 27 квітня 2012Київ
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У Деснянському районі
Київ. 27 квітня. УНІАН. У Деснянському районі Києва на території Будинку дитини по вулиці Жукова напередодні увечері горів міліцейський автомобіль.
Як передає кореспондент УНІАН, на місці подій працювали дві пожежні машини. Рятувальники намагалися погасити полум`я (пожежна частина розташована на цій самій вулиці Жукова).
За пожежею спостерігали кілька десятків перехожих, знімали те, що відбувалося, на мобільні телефони.
Про причину займання нічого не відомо, про можливих постраждалих - також.
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