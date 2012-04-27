Друковану пресу не прибиратимуть з метро

Київ. 27 квітня. УНІАН. Друковану пресу і надалі продаватимуть киянам у метро, заявляє начальник Головного управління транспорту та зв’язку Євген Водовозов.

Як повідомили УНІАН у прес-службі КМДА, за його словами, управління вже направило у комунальне підприємство «Київський метрополітен» листа з вимогою подовжити або переукласти угоди на право оренди з представниками торгових точок преси.