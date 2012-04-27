За фактом хуліганства у кінотеатрі «Україна» порушено справу

Київ. 27 квітня. УНІАН. За фактом хуліганства у столичному кінотеатрі «Україна» міліцією порушено кримінальну справу.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків з громадськістю ГУМВС України в м. Києві, сьогодні близько 18.00 спецлінією «102» до чергової частини ГУМВС України в м. Києві надійшов виклик, що в кінотеатрі «Україна» на вулиці Городецького, 5 група невідомих осіб порушує громадський порядок.

На місце виклику одразу було направлено слідчо-оперативну групу Печерського райуправління міліції. Попередньо встановлено, що під час презентаційного показу художнього фільму «Матч» до приміщення кінотеатру увірвалося близько 30 невідомих, які почали перешкоджати проведенню заходу, порушували громадський порядок. На прохання працівників та охоронців закладу припинити протиправні дії та залишити будівлю непрохані візитери не реагували. Охоронці були змушені викликати міліцію.

За підозрою у порушенні громадського порядку до Печерського районного управління міліції правоохоронцями доставлено 20 осіб.

У кінотеатрі працюють представники слідчо-оперативної групи столичної міліції, які оглядають місце події, опитують свідків та очевидців.

За цим фактом слідчим відділом Печерського РУ ГУМВС України в м. Києві порушено кримінальну справу за ч. 2 ст. 296 Кримінального кодексу України (хуліганство). З’ясовуються усі мотиви та обставини скоєного. Розпочато досудове слідство.