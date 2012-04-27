Через суд киянам повертають замлі на вул. Курнатовського

Київ. 27 квітня. УНІАН. Київською прокуратурою захисту прав громадян та інтересів держави в екологічній сфері до Господарського суду м. Києва заявлено позов про звільнення ТОВ «Аквамарин-555» самовільно зайнятої ділянки площею 0,36 га по вул. Курнатовського, 1а, що у Дніпровському районі столиці.

Як повідомляє Відділ зв’язків із засобами масової інформації прокуратури м. Києва, вартість цієї землі складає 6,5 млн. грн.

Вказана земельна ділянка самовільно використовується товариством для розміщення власного закладу громадського харчування.

За даними управління, інвестиційною комісією вже прийнято рішення про залучення інвестора до 187 проектів та ще 45 проектів готуються для розгляду зазначеною комісією. На сьогоднішній день до реєстру проектів за ініціативою «Першокласна інфраструктура» включено 117 проектів, «Ощадлива енергетика» – 39 проектів, «Дніпровська перлина» – 9, «Здоровий киянин» – 30, «Зроблено в Києві» – 24 проекти, «Центр поруч з домом» – 16, «Культурна височина» – 20 проектів.

В повідомленні зазначається, що втілення Стратегії передбачає два механізми реалізації ініціатив – за рахунок бюджетних коштів, у рамках цільових програм, та за рахунок коштів приватних інвесторів через реалізацію інвестиційних проектів. Співпраця між місцевими органами влади та приватним бізнесом при реалізації великих проектів, таких як будівництво 4-ої лінії метро, міжнародного ділового району «Київ-Сіті» або будівництво тунелів, буде здійснюватися на засадах державно-приватного партнерства.

Як нагадали в КМДА, 29 березня у столиці було проведено перший Київський інвестиційний форум, де представлено 142 проекти розвитку міської інфраструктури та в якому взяли участь більше 300 учасників із різних країн світу.