Місто продовжує формувати інвестиційні пропозиції

Київ. 27 квітня. УНІАН. Київ продовжує формувати інвестиційні пропозиції для залучення інвесторів до реалізації Стратегії розвитку Києва.

Як повідомляє прес-служба столичної міськдержадміністрації з посиланням на Головне управління економіки та інвестицій КМДА, сьогодні реєстр проектів, що відповідають завданням Стратегії та знаходяться в інвестиційному процесі, налічує 255 проектів і продовжує щоденно поповнюватися. Орієнтовна вартість інвестиційних проектів, які знаходяться в роботі Головного управління економіки та інвестицій, сягає 130 млрд. грн. Щотижня відбуваються засідання інвестиційної комісії, які є рушієм інвестиційного процесу та механізмом залучення приватного бізнесу до реалізації важливих для міста проектів.

За даними управління, інвестиційною комісією вже прийнято рішення про залучення інвестора до 187 проектів та ще 45 проектів готуються для розгляду зазначеною комісією. На сьогоднішній день до реєстру проектів за ініціативою «Першокласна інфраструктура» включено 117 проектів, «Ощадлива енергетика» – 39 проектів, «Дніпровська перлина» – 9, «Здоровий киянин» – 30, «Зроблено в Києві» – 24 проекти, «Центр поруч з домом» – 16, «Культурна височина» – 20 проектів.

В повідомленні зазначається, що втілення Стратегії передбачає два механізми реалізації ініціатив – за рахунок бюджетних коштів, у рамках цільових програм, та за рахунок коштів приватних інвесторів через реалізацію інвестиційних проектів. Співпраця між місцевими органами влади та приватним бізнесом при реалізації великих проектів, таких як будівництво 4-ої лінії метро, міжнародного ділового району «Київ-Сіті» або будівництво тунелів, буде здійснюватися на засадах державно-приватного партнерства.

Як нагадали в КМДА, 29 березня у столиці було проведено перший Київський інвестиційний форум, де представлено 142 проекти розвитку міської інфраструктури та в якому взяли участь більше 300 учасників із різних країн світу.

Меморандумом також передбачено, що буде придбано техніку для ведення електронного реєстру хворих на туберкульоз, забезпечено потреби закладів охорони здоров’я міста звітно-обліковими формами, проведено навчання фахівців. У першу чергу комп’ютерами та програмним забезпеченням буде забезпечено 300 робочих місць.