У Києві водій Daewoo Matiz на смерть збив літню жінку

Київ. 27 квітня. УНІАН. На проспекті Лісовому у Києві вранці 26 квітня водій легкового автомобіля Daewoo Matiz на нерегульованому пішохідному переході збив на смерть літню жінку і втік з місця ДТП.

Як повідомили УНІАН в УДАІ м. Києва, знайти втікача допомогли свідки.

Співробітники ДАІ поблизу місця пригоди, у дворі будинку, виявили автомобіль з характерними пошкодженнями від ДТП, а вже через годину вдалось затримати водія.

Як з’ясувалось, за кермом перебував 26-річний киянин, який нещодавно був позбавлений водійських прав за керування транспортним засобом у нетверезому стані.

Чоловіка доставлено до райуправління міліції. Триває слідство.