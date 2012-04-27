У боротьбі з туберкульозом Києву допоможе Фонд «Розвиток України»

Київ. 27 квітня. УНІАН. Столична влада та фонд «Розвиток України» об’єднають зусилля в боротьбі з туберкульозом.

Як повідомляє офіційний сайт Київської влади, про це йдеться в Меморандумі про співпрацю, який підписав голова столичної міськдержадміністрації Олександр Попов.

Тепер спільні зусилля сторін будуть спрямовані на боротьбу з поширенням відкритих форм туберкульозу та реалізацію завдань, які закладено до ініціативи «Здоровий киянин» Стратегії розвитку Києва до 2025 року.

Так, меморандум з Фондом передбачає проведення профілактичних заходів, інформаційної кампанії, реконструкції лікувальних закладів, забезпечення пацієнтів необхідними медичними препаратами. Реалізація цих заходів запланована Програмою «Зупинимо туберкульоз в Україні» благодійного фонду «Розвиток України».

«Меморандумом передбачено, що за підтримки фонду «Розвиток України», в Києві буде проведено освітні програми для фахівців, придбано нову техніку для ведення електронного реєстру хворих, обладнання для лікарень та техніку для лабораторій. Протягом 2012 року на реалізацію цих заходів, згідно Меморандуму, фонд планує витратити близько 12 млн. грн.», - повідомив голова КМДА Олександр Попов, коментуючи підписання. Це співпраця, за його словами, стане прикладом координації зусиль між владою та благодійниками.

У рамках підписаного Меморандуму Київська міська держадміністрація планує розробити та затвердити план оптимізації лабораторної мережі з діагностики туберкульозу в Києві, узгодити необхідні ресурси та джерела фінансування для організації ремонтних робіт у лабораторіях, які будуть проводити дослідження з діагностики туберкульозу.

Фонд «Розвиток України» планує оснастити дані лабораторії новим обладнанням на загальну суму 105 тис. грн. та організувати навчання лікарів-лаборантів роботі на ньому. Фонд також зможе частково забезпечити Київ препаратами другого ряду для лікування стійкого до ліків туберкульозу за умови готовності лабораторій та створення окремого відділення для пацієнтів з такою формою туберкульозу.

Меморандумом також передбачено, що буде придбано техніку для ведення електронного реєстру хворих на туберкульоз, забезпечено потреби закладів охорони здоров’я міста звітно-обліковими формами, проведено навчання фахівців. У першу чергу комп’ютерами та програмним забезпеченням буде забезпечено 300 робочих місць.