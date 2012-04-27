Київ, 27 квітня. УНІАН. На Подолі розпочав свою роботу Центр надання адміністративних послуг.

Про це УНІАН повідомили в Подільській райдержадміністрації

"Відкриття Подільського районного Центру надання адміністративних послуг – це один з головних кроків на шляху спрощення дозвільної системи. Реалізація таких проектів сприяє вдосконаленню порядку надання адміністративних послуг, підвищенню їх якості, створення сприятливих і доступних умов для реалізації фізичними і юридичними особами прав на одержання таких послуг. Від сьогодні будь-яку довідку чи свідоцтво, мешканці Подільського району зможуть отримати без черг, в одному місці за принципом "єдиного вікна", - зазначив голова райдержадміністрації Петро Матвієнка під час урочистого відкриття центру,

Загалом в цьому Центрі буде надаватись 69 адміністративних послуг. Центр розміщується у триповерховому будинку, в якому розташовані відділ державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб – підприємців, відділ обліку та розподілу житлової площі, відділ статистики, дозвільний центр. "Це значно підвищить швидкість надання та отримання послуг", - зазначила у свою чергу начальник відділу регуляторної політики, підприємництва та видачі документів дозвільного характеру Подільської райдержадміністрації Ганна Щербань.

Центр надання адміністративних послуг знаходиться за адресою вул. Костянтинівська,9/6. Центр обладнаний системою електронної черги та інформаційними кіосками.

На першому поверсі розміщено інформаційно-консультативну залу, створено всі умови для надання послуг особам з обмеженими фізичними можливостями, для чого передбачено окреме приміщення.

На другому поверсі знаходиться зала для надання адміністративних послуг структурними підрозділами райдержадміністрації, а також розташовано дозвільний центр і, окремо, надання послуг відділом обліку та розподілу житлової площі.

На третьому поверсі – надання адміністративних послуг відділом державної реєстрації юридичних осіб та фізичних осіб-підприємців. Також тут встановлено другий кіоск "електронної черги".

Адміністративні послуги надаватимуть 24 працівники з 10-ти підрозділів райдержадміністрації.