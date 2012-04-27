Горів гуртожиток Верховної Ради

Київ. 27 квітня. УНІАН. У четвер о 15.43 у Києві на вул. Ю. Коцюбинського в гуртожитку Управління житловими будинками Управління справами Верховної Ради у підвальному приміщенні виникла пожежа.

Рятувальники евакуювали з гуртожитку 24 людини, з них 11 дітей, повідомили УНІАН у ГУ МНС у м. Києві.

О 16.02 підрозділи МНС ліквідували пожежу. Жертв і постраждалих немає. Причина пожежі встановлюється.

На місці події працювала оперативна група ГУ МНС у м. Києві.