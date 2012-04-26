Відкриття меморіалу Перемоги в Оболонському районі

В Оболонському районі Києва напередодні святкування Дня Перемоги буде встановлено меморіальний комплекс воїнам Великої Вітчизняної війни. Комплекс буде розміщено по вулиці Тимошенка біля станції метро "Мінська". Урочиста церемонія відкриття відбудеться 7 травня о 12.00. По завершенню урочистостей на гостей свята чекатиме солдатська каша та пісні воєнних років у виконанні духового оркестру.



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