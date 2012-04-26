Ділянки на вул. Хмельницького та Десятинній передано "приватникам"

Київ. 26 квітня. УНІАН. Київрада передала приватним компаніям для здійснення реконструкції існуючих будівель земельні ділянки за адресами: вулиця Богдана Хмельницького, 64 і вулиця Десятинна, 13-Б.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні рішення було прийнято сьогодні на засіданні сесії Київради.

Так, за передачу ділянки у 0,075 га на вулиці Богдана Хмельницького ТОВ «Тектон-Строй» в оренду на 15 років проголосували 78 зі 101 зареєстрованого у залі депутата.

За передачу 0,01 га на вулиці Десятинній ТОВ «Компанія «Джи Пи Груп» в оренду на 10 років проголосували 92 зі 102 зареєстрованих у залі депутатів.

Згідно з рішеннями, за адресою: вул. Б.Хмельницького, 64 буде здійснено реконструкцію з надбудовою адміністративної будівлі, на вул. Десятинній, 13-Б передбачено реконструкцію нежитлового будинку під заклад з надання побутових послуг.