Розірвано договір оренди землі на Андріївському узвозі з Фірмою "СУЛА"

Київ. 26 квітня. УНІАН. Київрада розірвала договір оренди земельної ділянки від 13 квітня 2006 року, укладений з ТОВ «Фірма СУЛА» на підставі рішення міськради про передачу вказаній компанії земельної ділянки на Андріївському узвозі, 33/6 для будівництва ресторану в комплексі з магазином із продажу товарів мистецтва та виставковим залом.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на засіданні сесії Київради. За нього проголосували 75 зі 101 зареєстрованого у залі депутата.

Рішення прийнято на підставі того, що протягом трьох років з моменту державної реєстрації даного договору не здійснено будівництво об’єкта і порушено строки завершення забудови земельної ділянки. Як зазначається у рішенні, йдеться про земельну ділянку площею 0,059 га, яка передавалась в оренду на 25 років.

Також до порядку денного сьогоднішнього засідання сесії було внесено проект рішення про розірвання договору оренди земельної ділянки на Андріївському узвозі, 14-16. Але розгляд цього проекту депутати перенесли на наступне засідання Київради, що має відбутись 24 травня.

Йдеться про земельну ділянку, передану в оренду приватному підприємству «Маркон» для будівництва готельного комплексу із закладами громадського харчування і паркінгом. Земельна ділянка має площу 0,22 га, яка передавалась в оренду на 15 років.

Крім того, депутати не підтримали розірвання договору з ТОВ «Пегас плюс». Земля відведена компанії під влаштування сезонного торговельного майданчика громадського харчування за адресою: Андріївський узвіз, 20-А.

Для розірвання договору з ТОВ не вистачило голосів: проект рішення підтримали лише 52 зі 100 зареєстрованих в залі депутатів.