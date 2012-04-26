МЗС втратило право на користування землею на Пейзажній алеї

Київ. 26 квітня. УНІАН. Київрада припинила Міністерству закордонних справ України право на користування земельною ділянкою на перетині провулку Десятинного та Пейзажної алеї у Шевченківському районі столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийнято сьогодні на сесії Київради. Рішення підтримали 93 зі 101 зареєстрованого в залі депутата.

Як повідомляв УНІАН, Окружний адміністративний суд Києва 4 квітня визнав недійсним і скасував рішення Київради від 15 липня 2004 року про надання Міністерству закордонних справ України земельної ділянки площею 0,38 га під будівництву та експлуатацію житлового будинку на перетині провулку Десятинного та Пейзажної алеї.

5 квітня Київрада ухвалила рішення про оголошення Пейзажної алеї комплексною пам’яткою природи місцевого значення.