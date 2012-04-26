Садибу Іпсіланті на вулиці Мазепи буде приватизовано

Київ. 26 квітня. УНІАН. Київрада внесла зміни у рішення від 31 березня 2011 року «Про Програму приватизації комунального майна територіальної громади міста Києва на 2011-2013 роки», відповідно до якого будівля на вулиці Івана Мазепи, 6-а включена до переліку об’єктів, які підлягають приватизації шляхом продажу на аукціонах.

Як передає кореспондент УНІАН, за це рішення проголосували 66 зі 100 зареєстрованих у залі депутатів.

Як заявила голова фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді Тетяна Мелехова, Київрада продала легендарну Садибу Іпсіланті на вул. Івана Мазепи, незважаючи на постанову Ради міністрів УРСР від 1963 року № 970, відповідно до якої ця пам’ятка перебуває під охороною держави і не підлягає продажу.

За словами Т.Меліхової, «представники КМДА обдурили депутатів, повідомивши, що нібито цей будинок втратив статус пам’ятки відповідно до внесених змін до закону України. Але я особисто за кілька хвилин до голосування перевірила, що відповідно до постанови Кабміну цей будинок є пам’яткою архітектури і переконалась, що запевнення КМДА - це брехня. Відверта брехня чиновників обурює. Переконана, що такі люди не можуть займати посад, які вони зараз обіймають».

Депутат наголосила, що цю будівлю можна здавати лише в оренду, повідомляє «Головне.com».

За її словами, на цьому прикладі очевидним є застосування корупційної схеми привласнення пам’яток: спочатку вносяться зміни до закону (в січні пам’ятку виключили з Переліку об’єктів, що не підлягають приватизації) і, не очікуючи змін до постанови Кабміну, питання продажу історичної будівлі виноситься на сесію Київради.

Т.Меліхова висловила припущення, що у придбанні цієї садиби дуже зацікавлені впливові особи.

«Сподіваюсь, прокуратура зверне увагу на такі дії депутатів і чиновників та скасує це рішення в судовому порядку», - висловила сподівання Т.Меліхова.

*** Будинок-садиба Іпсіланті був споруджений в 1798 році у стилі класицизму для коменданта Печерської фортеці Вігеля. У 1807 році у цьому будинку оселився з родиною Костянтин Іпсіланті - правитель Молдови та Валахії, учасник грецького антитурецького визвольного руху.

Будівля є частиною садибного комплексу, який є замкнутим двором, оббудованим по периметру житловими і господарськими приміщеннями. Спочатку дім був дерев’яним, двоповерховим, згодом був добудований третій поверх.