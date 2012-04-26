На Оболоні вшанували ліквідаторів наслідків аварії на ЧАЕС

Київ, 26 квітня. УНІАН. В Оболонській районній державній адміністрації відбулися заходи з нагоди 26-их роковин Чорнобильської трагедії.

Як повідомили УНІАН в РДА, захід розпочався з виступу заступника голови Оболонської райдержадміністрації Надії Отрок та вручення подяк і пам’ятних годинників ліквідаторам наслідків ЧАЕС.

По закінченню церемонії нагородження для учасників заходу організували концерт, в якому взяли участь талановиті студенти Київського університету ім. Бориса Грінченка.

"Сьогодні ми вшановуємо подвиг героїв-чорнобильців, низько вклоняємося світлій пам`яті людей, які ціною власного життя врятували життя мільйонів. Вам довелося докласти надзвичайних зусиль, щоб не допустити поширення Чорнобильського лиха. Дякую кожному з вас за виявлені в тяжкий для України час високі людські якості – силу духу, самовідданість і професіоналізм. Від щирого серця бажаю усім доброго здоров`я, щастя та благополуччя", - сказав голова Оболонської районної державної адміністрації Василь Антонов.

24 квітня біля пам’ятного знаку героям Чорнобиля відбувся мітинг – реквієм. Всі присутні його учасники поклали квіти до пам’ятного знаку героям Чорнобиля та вшанували загиблих хвилиною мовчання. Закінчився захід традиційною панихидою.