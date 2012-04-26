Прокуратура через суд вимагає від ТОВ «Аквамарин-555» звільнити ділянку

Київ. 26 квітня. УНІАН. Київською прокуратурою захисту прав громадян та інтересів держави в екологічній сфері до Господарського суду м. Києва заявлено позов про звільнення ТОВ «Аквамарин-555» самовільно зайнятої ділянки площею 0,36 га по вул. Курнатовського, 1 а, що у Дніпровському районі столиці.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва.

Вказана земельна ділянка, вартість якої 6,5 млн. грн., самовільно використовується товариством для розміщення власного закладу громадського харчування, зазначили в прокуратурі.