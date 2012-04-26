Київрада дозволила реконструкцію Гостинного двору

Київ. 26 квітня. УНІАН. Київрада надала дозвіл на розробку проекту землеустрою щодо відведення земельної ділянки публічному акціонерному товариству «Спеціальне науково-реставраційне проектне будівельно-виробниче підприємство «Укрреставрація» на Контрактовій площі, 4 у Подільському районі для реконструкції будівлі Гостинного двору під торговельно-офісний центр.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення підтримали сьогодні на сесії Київради 68 з 99 зареєстрованих в залі депутатів.

Під час обговорення депутати пропонували внести корективи до підготовленого проекту рішення: або виключити слово «реконструкція» з тексту документу, або ввести додаткові пункти, в яких буде викладено обмеження щодо проекту нової будівлі на місці Гостинного двору.

Водночас на голосування було винесено перший варіант проекту рішення, який відразу підтримала більшість Київради.

Як повідомляв УНІАН, Комісія Київради з питань культури і туризму не погодила проект рішення Київради щодо відведення земельної ділянки для реконструкції будівлі Гостинного двору під торговельно-офісний центр з паркінгом.

Як заявив голова комісії Олександр Бригинець, Гостинний двір підпадає під Закон України «Про Перелік пам’яток культурної спадщини, що не підлягають приватизації». Хоча згідно з постановою Кабінету міністрів України від 15 серпня 2011 року № 1380 він був виключений зі списку пам’ятників архітектури Української РСР, що перебувають під охороною держави, але ніхто не скасовував закон, яким двір захищений від приватизації.

Проте акціонерне товариство «Укрреставрація» після виключення Гостинного двору з переліку пам’яток викупила у Фонду державного майна України будівлю Гостинного двору (10 тис. кв. м). Тепер акціонерне товариство звернулося до Київради з проханням виділити їм земельну ділянку під будівництво багатоповерхового торгово-офісного центру.

О,Бригинець нагадав, що Гостинний двір - торговельний комплекс на Контрактовій площі у Києві, зведений 1809 року замість старого двору (60-ті роки XVIII ст., архітектор Іван Григорович-Барський). Зараз у приміщенні Гостинного двору розміщено магазини, а також Державну наукову архітектурно-будівельну бібліотеку імені В. Г. Заболотного.