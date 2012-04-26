У Києві пройде гран-прі Східної Європи зі змішаного єдиноборства

У Києві 28 квітня пройде перший тур гран-прі Східної Європи зі змішаного єдиноборства

Київ. 26 квітня. УНІАН. У Києві 28 квітня пройде перший із трьох запланованих на цей рік турів гран-прі Східної Європи зі змішаного єдиноборства.

Про це сьогодні на прес-конференції в УНІАН повідомив президент компанії PROFCUkrain Ельхан Велієв.

За його словами, у відбіркових турах у кожній із вагових категорій буде визначено переможців, які виступатимуть у фінальному турнірі наприкінці наступного року.

Е.Велієв зазначив, що в кожному з турнірів планується провести близько 15 боїв.

Особливістю гран-прі є те, що географія його учасників значна: силами мірятимуться бійці з України, Росії, Білорусі, Польщі, Ізраїлю, Молдови, Азербайджану та Вірменії.

"Тут не виступатимуть топ-зірки СНД, тут виступатимуть треті-четверті номери. Їм треба дати можливість виграти у таких самих, як і вони самі, для того, щоб потім, набравшись досвіду, піднявшись у рейтингу, вони змогли виграти в першого", - сказав Е.Велієв.

З української сторони в першому турі виступатимуть Андрій Призюк, Сергій Адамчук, Василь Новиков, Володимир Опанасенко, Анатолій Сафронов, Олександр Войтенко, Ігор Шпатенко та інші.

Початок змагань заплановано на 19.00 у МВЦ "АККО Інтернешнл" (пр. Перемоги, 40-б).