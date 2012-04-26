Шість творчих спілок безоплатно орендуватимуть приміщення

Київ. 26 квітня. УНІАН. Київська міська рада підтримала рішення «Про передачу безоплатно у позичку творчим спілкам України нежилих приміщень комунальної власності територіальної громади м. Києва».

Як передає кореспондент УНІАН, за ухвалення відповідного рішення проголосував 71 з 98 зареєстрованих у залі депутатів.

Рішення прийнято з метою підтримки діяльності творчих спілок та вдосконалення їх діяльності щодо створення національної культури та мистецтва, посилення державної підтримки творчих працівників. Фактично, згідно з проектом рішенням спілки отримують приміщення у безстрокову та безоплатну оренду.

Згідно з рішенням, приміщення отримають: Національна спілка театральних діячів; Київська організація Національної спілки композиторів України; Національна спілка композиторів України; Національна спілка майстрів народного мистецтва України; Спілка дизайнерів України та Національна спілка письменників України.