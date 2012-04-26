Під потягом у метро загинув інвалід-чорнобилець

Чоловік, який кинувся під потяг у столичному метро, був чорнобильцем-інвалідом – керівник громадської організації

Київ. 26 квітня. УНІАН. Чоловік, який напередодні вчинив самогубство на станції столичного метро «Олімпійська», чорнобильцем-інвалідом.

Як передає кореспондент УНІАН, про це під час мітингу чорнобильців біля Верховної Ради повідомив член правління Всеукраїнського об’єднання ветеранів Чорнобиля Петро Прокопенко.

На його переконання, самогубство чоловік вчинив через зменшення пенсії.

«Стало не вистачати грошей ні на так звані «безкоштовні» ліки – на лікування, а навіть просто на життя, на харчування» - сказав П.Прокопенко.

«Він не витримав і ступив з платформи під потяг, який заходив на станцію» - додав він і закликав присутніх на мітингу не вдаватися до таких дій.

Як повідомляв УНІАН, учора, 25 квітня, о 12.38 у київському метро чоловік кинувся під потяг. Внаслідок отриманих ран він загинув.

Рух на Куренівсько-Червоноармійській лінії було припинено до 14.17.