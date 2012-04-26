Міський Центр серця залишився у комунальній власності

Київ. 26 квітня. УНІАН. Депутати Київради відмовились передати міську клінічну лікарню “Київський міський центр серця” з комунальної до державної власності.

Як передає кореспондент УНІАН, за відповідний проект рішення проголосували 59 з 98 зареєстрованих в залі депутатів, при тому, що для прийняття рішення необхідно мінімум 61 голос.

Перед депутатами виступав директор Центру серця Борис Тодуров, який, намагаючись переконати депутатів в необхідності передати заклад до держвласності, повідомив, що на сьогодні у центрі роблять 2,5 тис операцій на рік, з яких лише 140 – киянам безкоштовно, решта пацієнтів, які обслуговуються у центрі, - люди з різних регіонів України, і вони платять за операції.

За його словами, за 5 років роботи центру Київ не виділив для нього жодної копійки на придбання нового обладнання, не фінансувалось сервісне обслуговування тієї апаратури, що використовується. В результаті технічна база центру частково не використовується, оскільки потребує профілактичних робіт або ремонту.

Б.Тодуров повідомив, що з бюджету столиці заклад отримує 50 млн грн. на рік, яких вистачає на покриття виплат за «захищеними статтями, а фінансів на розвиток не вистачає.

Крім того, директор зазначив, що у складі трудового колективу центру є багато вчених, професорів та інших висококваліфікованих фахівців. Він пояснив, що за умови належного фінансування заклад міг би стати науково-практичним центром, який би приносив більше користі всій державі.

Б.Тодуров також запевняв, що з КМДА планується підписати угоду, що в будь-якому випадку для киян буде збережена пріоритетність при обслуговуванні.

За словами Б.Тодурова, Центр має потужності, які можуть забезпечити до 5 тис операцій на рік, але для цього потрібне відповідне фінансування, яке може бути забезпечене лише на рівні держави. При цьому він зазначив, що кількість операцій киянам, яку в центрі роблять на сьогодні, - а це 30% від всіх операцій, або це 140 на рік, - за наявності необхідного фінансування зросте до 800 на рік.

У відповідь депутати зазначали, що місто не може просто так віддати медичний заклад, в який було вкладено вже близько мільярда гривень і який мав обслуговувати, перш за все, мешканців столиці.

Лунали пропозиції підготувати інший проект рішення, в якому попросити державу компенсувати втрати міста у зв’язку з відкриттям та функціонуванням міського центру серця.

Довідка УНІАН. Рішення про будівництво Центру серця було прийнято 2004 року з метою ліквідації черг на проведення операцій на серці. Будівництво центру на вулиці Братиславській, 5-а, розпочалося влітку 2005 року. Центр планувалось відкрити до кінця 2006 р.

Однак, через певні проблеми з фінансуванням, центр відкрили 21 грудня 2007 р. Потреба у фінансуванні на утримання Центру прогнозувалась в обсязі близько 40 млн грн щороку.