У міськраді представлено нових депутатів

Київ. 26 квітня. УНІАН. У Київраді зареєстровано та представлено нових депутатів – Юрія Стретовича та Олену Довгань – замість Віталія Журавського та Павла Гречківського, депутатські повноваження яких були достроково припинені.

Як передає кореспондент УНІАН, представив депутатів голова Київської міської територіальної виборчої комісії Віктор Матковський, поінформувавши про проведене сьогодні засідання тервиборчкому, на якому були прийняті відповідні рішення щодо реєстрації нових депутатів.

Наприкінці засідання сесії заступник Київського міського голови – секретар Київради Галина Герега оприлюднила заяву О.Довгань про входження у фракцію «Соціальна справедливість».