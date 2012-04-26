Київрада передала музею «ПЛАТАР» приміщення

Київ. 26 квітня. УНІАН. Київрада передала «Музею історичного культурного надбання ПЛАТАР» приміщення у нежитловому будинку на вулиці Старонаводницькій, 2-а.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте сьогодні на засіданні сесії Київради. За нього проголосували 76 із 99 зареєстрованих у залі депутатів.

При обговоренні питання депутат Київради, голова постійної комісії з питань культури і туризму Олександр Бригинець зауважив, що передане приміщення є баштою № 4 Національного історико-архітектурного музею «Київська фортеця».

Він звернув увагу на те, що, згідно із законодавством, пам’ятники національного значення не можуть бути об’єктами оренди, а музей «Київська фортеця» має такий статус.

О.Бригинець також повідомив, що, відповідно до рішення, приміщення передається ТОВ «ПЛАТАР» в оренду на 49 років. За його словами, «це фактично продаж без права перепродажу».