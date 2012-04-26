У Святошині протягом року планують облаштувати 35 екологічних зон відпочинку

Київ, 26 квітня. УНІАН. У Святошині протягом 2012 року планують облаштувати 35 екологічних зон відпочинку.

Як повідомили УНІАН в Святошинській райдержадміністрації, це передбачено планом з благоустрою району на 2012 рік

На даний час житлово-комунальними підприємствами, що здійснюють утримання та обслуговування житлового фонду комунальної власності територіальної громади м.Києва, переданого до сфери управління Святошинської РДА, здійснюється облаштування екологічних зон відпочинку за адресами: вул.Симиренка, 1-в; вул. Булгакова, 16; Булгакова, 16; вул. Симиренка між будинками 20 та 22; вул. Картвілішвілі, 9; просп.Леся Курбаса 14-16; вул. Ромена Роллана, 2-4-а; вул. Якуба Колоса, 29; вул. Ірпінська, 71; вул. Генерала Наумова, 31; вул. Котельникова, 19.

За інформацією райдержадміністрації, у весняній толоці з озеленення та благоустрою району взяли участь понад 20 тис. громадян. За час кампанії з прибирання міста у районі було висаджено майже 1 тис. дерев та 6 тис. кущів.