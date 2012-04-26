Попов вшанував пам’ять жертв Чорнобильської катастрофи

Київ, 26 квітня. УНІАН. Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов разом із прем’єр-міністром України Миколою Азаровим, членами уряду, представниками Адміністрації Президента, народними депутатами України та кількома сотнями киян вшанували пам’ять ліквідаторів наслідків та жертв Чорнобильської катастрофи.

Як повідомили УНІАН в прес-службі КМДА, учасники заходів поклали квіти до Меморіального кургану Героїв Чорнобиля на території церкви Св. Архангела Михаїла та до пам’ятного знаку "Воїнам Чорнобиля", що у сквері на розі проспекту Миру та вул. Тампере.

"Чорне лихо Чорнобильської трагедії назавжди залишило слід в історії українського народу, в серцях кожного з нас. 20 років тому Україна у складі Радянського Союзу зіткнулася з небаченим горем та розпачем. Цього дня ми молимося за душі тих, хто став безневинною жертвою безжалісної стихії, і схиляємо голови перед героїзмом тих, хто не шкодуючи власного життя та здоров’я чинив опір її наслідкам. Сьогодні ми молимося, аби подібного лиха світ більше не зазнав", – сказав Олександр Попов.

