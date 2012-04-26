Працівник спецзагону «Кобра» використовував підроблений диплом

Київ. 26 квітня. УНІАН. Прокуратурою Шевченківського району Києва порушено кримінальну справу стосовно колишнього працівника спецзагону «Кобра» особливого призначення при МВС України за використання підроблених документів про освіту.

Як повідомили УНІАН у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва, справу порушено ч. 4 ст. 358 Кримінального кодексу України (підроблення та використання підроблених документів).

Колишній правоохоронець, який працював в органах МВС упродовж 1997-2011 років, з метою підвищення на посаді надав документи про отримання середньої та вищої освіти, що відповідними навчальними закладами спростовано.