У Святошинському районі тепер є сквер

Київ. 26 квітня. УНІАН. Київрада надала статус скверу земельній ділянці площею 0,5 га, розташованій між будинками № 1 та № 1/9 по вулиці Львівській, будинком № 6 по вул. Святошинській та будидинком № 6-А по вул. Верховинній у Святошинському районі столиці.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте сьогодні на засіданні сесії Київради.

Його підтримали 95 зі 104 зареєстрованих у залі депутатів.

За інформацією голови постійної комісії Київради з питань екологічної політики Дениса Москаля, на цій ділянці розташований бюветний комплекс.

Надання цій території статусу скверу дасть можливість здійснити її благоустрій, висадити дерева і кущі і створити зону відпочинку.

Д.Москаль нагадав, що у Стратегії розвитку Києва до 2025 року заплановане збільшення показника забезпеченості киян зеленими зонами з 16 до 20 кв. м на одну людину.