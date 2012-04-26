Київрада проситиме допомоги у Януковича та парламенту

Київ. 26 квітня. УНІАН. Київрада прийняла рішення направити звернення до Президента України, голови Верховної Ради України та Кабінету міністрів щодо розширення меж Києва шляхом приєднання селища Коцюбинське Київської області.

Як передає кореспондент УНІАН, відповідне рішення було прийняте сьогодні на засіданні сесії Київради. Його підтримали 92 зі 104 зареєстрованих у залі депутатів.

Голова Тимчасової контрольної комісії Київради щодо вивчення ситуації навколо розширення меж селища Коцюбинське за рахунок земель лісового фонду Києва, що обліковується за КП «Святошинське лісопаркове господарство», Денис Москаль наголосив, що включення селища до Києва має відбуватися із збереженням статусу четвертої чорнобильської зони та усіх пільг, які отримують жителі селища.

«Безумовно, такий мегаполіс, як Київ, має розвиватись, у тому числі за рахунок прилеглих селищ, як це було свого часу із селом Троєщина. До того ж, ставши киянами, жителі Коцюбинського виграють в економічному плані, зокрема, отримають нижчі тарифи на опалення та на проїзд від Коцюбинського до Києва, адже це вже буде міський маршрут, а не міжміський, як зараз», - підкреслив Д.Москаль.

Депутат зауважив, що зараз у Коцюбинському тарифи на централізоване опалення становлять 10-12 грн за 1 кв. м, що у декілька разів більше, ніж у Києві.

Д.Москаль переконаний, що включення Коцюбинського до території Києва є одним із механізмів припинення незаконної діяльності Коцюбинської селищної ради щодо відчуження у власність сотень гектарів цінного Біличанського лісу та протиправного розширення меж селища за рахунок земель лісового фонду Києва.

Д.Москаль нагадав, що Коцюбинська селищна рада всупереч вимогам законодавства уже передала громадянам у власність понад 70 га Біличанського лісу і надала дозволи на розробку проектів землеустрою щодо відведення земельних ділянок для житлового будівництва загальною площею більше 700 га.