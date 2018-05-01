Таксомотори в законі, або "Наші люди у таксі взагалі не їздять"

Влада не встигла врегулювати ринок таксі до Євро-2012, але фахівці, які працюють над цим завданням, навіть раді. Вони розраховують, що без поспіху можна буде прийняти набагато мудріший закон.

Чекаємо протестів

«Наші люди в булочну у таксі не їздять», - говорила героїня відомої комедії. Можливо, невдовзі її фраза звучатиме інакше: «Наші люди у таксі взагалі не їздять». І для такого прогнозу є підстави. Минулого тижня кілька громадських організацій заявили про проведення акцій протесту проти монополізації ринку перевезень таксомоторів, яка відбувається під егідою підготовки до Євро-2012. Організатори акцій, а серед них були названі чотири громадські організації, зокрема «Спільна Справа», «Громадянський опір», «Київський бізнес-клуб» і «Таксі Столиці», заявили про «план Колесникова-Попова», згідно з яким ринок перевезень таксомоторів буде перерозподілено між 4-5 близькими до влади компаніями, а кількість тих, що працюють нині у таксі, скоротиться більш ніж удвічі - з 30 тис. до 10-15 тис. чоловік. «Таку схему обкатають у Києві, а потім приймуть закон і поширять її на всю Україну», - заявив заступник голови ГО «Київський бізнес-клуб» Денис Садоха.

Прибрати з ринку більш як половину його учасників у будь-якій галузі досить просто - потрібно всього лиш оголосити про запровадження нових, суворіших правил гри. У випадку з перевезеннями таксомоторів це можна зробити в рамках боротьби з нелегальними перевізниками, прийнявши відповідний закон. У Києві, зокрема, «План Колесникова-Попова», за словами Садохи, полягає в організації великих підприємств таксомоторів, де буде офіційно працевлаштовано таксистів і запроваджено спеціальні вимоги до автопарку - за інформацією низки ЗМІ, таксисти возитимуть пасажирів машинами тільки класу D ("Ауді А4", "БМВ 3", "Хонда Акорд", "Форд Мондео"). Можливо, всі машини пофарбують в один колір, правда, чомусь у зелений, а не жовтий, як в СРСР. Крім того, в машинах встановлять лічильники, тому тариф на послугу стане чітко фіксованим, а вартість послуги залежатиме не від домовленості з водієм, а від відстані. При цьому тариф на проїзд у такому таксі, за даними ЗМІ, становитиме близько 11 грн за 1 км.

На думку Альберта Кари, який очолює ГО «Таксі Столиці», легалізація ринку перевезень таксомоторів, яка в ідеалі повинна реалізовуватися протягом 2-3 років, не може бути прив`язана до проведення футбольного чемпіонату. Тим паче, реформа не може здійснюватися за єдиною моделлю по всій країні без урахування особливостей регіонів, населених пунктів і рівня платоспроможності населення. «Поки не буде поступової реформи, нічого не зміниться. Якщо сьогодні прибрати з ринку всі Chevrolet Aveo і Lanos під вивіскою обслуговування Євро-2012, то нічого, крім стрибка цін, це не дасть. Але служби таксі, які сьогодні працюють, розуміють, що якщо вони підвищать ціни, то втратять клієнтів», - відзначає Кара.

Почнуть із Києва

У лютому в Києві презентували проект «Київське таксі» (не плутати з «Таксі Столиці»!), який влада мала намір реалізувати за 6-12 місяців, вклавши у нього близько 4 млн. грн. За оцінкою авторів ідеї, зараз оборот ринку таксі у Києві становить близько 1,2 млрд. грн. на рік. При цьому близько 95%, або майже 19 тис. учасників ринку, перебувають «у тіні». Проект передбачає в основному лише законодавчі ініціативи. Завдяки їм у Києві в режимі перевезень таксомоторів залишиться близько 15 тис. автомобілів - саме стільки, на думку авторів проекту, їх й має бути.

За розрахунками, за умови легалізації 14 тис. водіїв таксі бюджет Києва за рік одержуватиме близько 36 млн. грн єдиного податку і понад 60 млн. грн соціальних внесків піде до Пенсійного фонду. Державний бюджет, своєю чергою, одержить додаткові надходження за оформлення дозвільних документів на перевезення у розмірі понад 14 млн. грн.

Втім, проект «Київське таксі» передбачає і єдину конкретну дію - створення у столиці міської мережі стоянок для таксі. Учасники акцій протесту проти нововведень упевнені, що допускати на ці стоянки будуть виключно «наближених» до влади легальних таксистів, а інші будуть вимушені працювати в режимі «грачування» і підхоплювати на свій страх і ризик пасажирів на дорозі.

Група роботу робить

Під «Київське таксі» створено робочу групу, яка повинна розписати відповідні проекти законодавчих актів, що будуть передані в уряд і Верховну Раду. До робочої групи, згідно з розпорядженням КМДА №430 від 23 березня 2012 року, ввійшли представники міськадміністрації, деяких громадських організацій, чотирьох служб таксі - «Еліт-таксі», «Лімузин-таксі», «Таксі Бос» і «Еталон таксі», а також один таксист - приватний підприємець.

Як розповів заступник голови робочої групи Андрій Антонюк, перше засідання групи відбулося 4 квітня 2012 року. На ньому було ухвалене рішення проаналізувати проект Закону «Про внесення змін до деяких законів України про особливості здійснення діяльності із перевезення пасажирів у таксі і легкових автомобілях на замовлення у зв`язку з підготовкою і проведенням в Україні фінальної частини чемпіонату Європи 2012 року з футболу», який розробляє Міністерство інфраструктури України, і підготувати до нього відповідні зауваження та пропозиції (УНІАН не вдалося ознайомитися з документом, оскільки його немає ні на сайті Верховної Ради, ні на сайті Мінінфраструктури). Крім того, робоча група повинна підготувати Головному управлінню транспорту і зв`язку КМДА пропозиції щодо розміщення мережі стоянок таксі на території Києва.

18 квітня робоча група засідала вдруге, а 20 квітня - утретє. На цих засіданнях її склад був істотно розширений, а сама робоча група вирішила продовжити роботу над законом уже не в авральному режимі, а нормальними темпами. «Законопроект прив`язували до Євро-2012. Сьогодні вже зрозуміло, що навіть якщо ми встигнемо його прийняти, то створити до чемпіонату цивілізований ринок перевезень таксомоторів точно не вдасться, тому ми вирішили не поспішати і розробити окремий закон про таксі, який дозволить ринку нормально працювати», - відзначив Антонюк.

Крім того, за його словами, робоча група вже одержала близько 140 пропозицій щодо організації місць стоянок таксі у Києві, а всього їх може бути близько 500. Відпрацювати можливість організації стоянок у тих місцях, які пропонують перевізники, влада обіцяє протягом 2-3 місяців.

За словами Антонюка, в законопроекті випишуть норму про те, що правила роботи перевізників таксомоторів встановлюватиме місцева влада. Закон же повинен створити передумови для виведення ринку «з тіні», надавши, зокрема, право Головтрансінспекції перевіряти всіх перевізників, а не тільки юридичних осіб.

Ціна питання

Обмеження кількості таксі у Києві так чи інакше вплине на вартість проїзду. Сьогодні в Києві ціна, яку декларують більшість інформаційно-диспетчерських служб, коливається від 2,20 грн за 1 км у «звичайній» машині до 4,00 грн у машині вищого класу. За словами Кари, це «ціна, яка сьогодні влаштовує клієнтів і перевізників». Зрештою, підвищити вартість проїзду таксисти давно мріють, пов`язують це з подорожчанням бензину і життя загалом.

Тим часом врегулювати цей ринок ухвалою Кабміну чи розпорядженням КМДА не вдасться - якщо у громадян вистачає коштів на поїздки вартістю 2,20 грн за 1 км, то платити по 11 грн вони не готові. В даному випадку річ не в тім, «звикли чи не звикли», а в тім, що грошей на поїздку, дорожчу за 3 грн./км, не наскребе ні населення, ні корпоративні клієнти.

За словами Антонюка, наразі різниця у вартості послуг таксі у Києві у нелегальних і легальних перевізників не така істотна: «Мінімальна поїздка у легального коштує 30-35 грн, у нелегального - 20-25».

Втім, ні в одному законопроекті тариф на проїзд у таксі у розмірі 11 грн/км або якийсь інший не прописаний. Як повідомили у Міністерстві інфраструктури, в одному з робочих варіантів документа була прив`язка тарифа до ціни 1 літра бензину, але згодом її вилучили.

Чи це справді так, УНІАН не вдалося з`ясувати, зараз ні на сайті Міністерства інфраструктури, ні на сайті Верховної Ради законопроектів, які регулюють ринок таксі, немає. Чи варто цьому радіти, покаже час.

Ганна Левченко

