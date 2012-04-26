Громадськість і депутати Київради обговорять актуальні проблеми столиці

Київ. 26 квітня. УНІАН. За ініціативи фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді 16 травня відбудеться круглий стіл за участю громадськості і депутатів для обговорення актуальних проблем Києва і 10 вимог громадськості до влади.

Відповідна пропозиція була прийнята на сесії Київради, повідомляє «Головне.com».

«Київрада не має права працювати закрито від громади. Сьогодні наше завдання полягає у тому, щоб дати можливість громадськості довести її думку до депутатів і поєднати наші зусилля для збереження Києва», - заявила голова фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді Тетяна Меліхова.

При цьому більшість депутатів Київради не підтримала ідею провести одну із найближчих сесій у формі громадських слухань з прийняттям необхідних рішень, а також не підтримала ініціативу запросити представників громадськості до сесійної зали для заслуховування звіту КМДА щодо стану реконструкції Андріївського узвозу.