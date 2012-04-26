Київська міська клінічна лікарня №4 відзначила своє 40-річчя

Київ, 26 квітня. УНІАН. В Солом’янській райдержадміністрації відбулися урочистості з нагоди 40-річчя заснування Київської міської клінічної лікарні №4 (вул.Солом’янська,17).

Про це УНІАН повідомили в прес-службі Солом’янської РДА.

Під час заходу гості переглянули фільм про життя закладу, поспілкувалися з головними лікарями та визначними працівниками клініки за різні роки, взяли участь у віртуальній екскурсії відділеннями закладу тощо.

Колектив Київської міської клінічної лікарні №4 привітали з ювілеєм народна артистка України Тамара Стратієнко, народні артисти України Олександр Василенко, Фемі Мустафаєв, квартет "Гетьман", а також самодіяльні та дитячі колективи району.

