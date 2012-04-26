ТОВ «ІБП» заборгувало бюджету столиці 122 млн. грн.

Київ. 26 квітня. УНІАН. У Господарському суді міста Києва розглядається позов прокуратури столиці, заявлений до ТОВ «Інтернешнл Бізнес Парк» – забудовника багатофункціонального комплексу у Солом’янському районі, про стягнення до місцевого бюджету 122 млн. грн. заборгованості за договором пайової участі.

Про це УНІАН повідомили у Відділі зв’язків із засобами масової інформації прокуратури міста Києва.

Цей позов заявлено за результатами прокурорської перевірки звернення Київської міської ради.

За даними прокуратури, встановлено, що ТОВ «Інтернешнл Бізнес Парк» у 2006 році уклало з Головним управлінням економіки та інвестицій Київради договір пайової участі на створення соціальної та інженерно-транспортної інфраструктури міста Києва, у зв’язку із здійсненням будівництва комплексу площею понад 103 тис. кв. м на вул. Ползунова. У цьому комплексі будуть розташовуватися офіси, торгівельні частини, заклади громадського харчування, спортивно-оздоровчий комплекс, паркінг, приміщення соціально-побутового й адміністративного призначення, а також Київський єврейський громадський центр.

Згідно з умовами договору, кошти до бюджету столиці від ТОВ «Інтернешнл Бізнес Парк» повинні були надійти ще в червні минулого року. Утім, забудовником зобов’язання перед територіальною громадою не виконано. Борг за договором пайової участі сягнув 122 млн. грн., зазначають у прокуратурі.

Розгляд справи у суді триває.

Як повідомляв УНІАН, 5 квітня 2012 року в Господарському суді Києва відбулося перше судове засідання за позовом прокуратури м. Києва в інтересах управління економіки та інвестицій КМДА до ТОВ "ІБП". У судовому засіданні як третя сторона на боці відповідача (ТОВ "ІБП") до участі в процесі була допущена Єврейська релігійна громада м. Києва. У судовому засіданні розглядалося клопотання прокуратури Києва про накладення арешту на земельну ділянку, на якій планують створити Київський єврейський общинний центр. У накладенні арешту на ділянку суд відмовив. Проте суд ухвалив рішення про накладення арешту на кошти ТОВ "ІБП".

Єврейська громада двічі пікетувала засідання суду і звернулася в пресі до Президента України Віктора Януковича з проханням «зупинити несправедливі дії київської міської влади».

11 квітня Єврейська релігійна громада запропонувала Київській міській державній адміністрації укласти мирову угоду щодо ділянки землі під будівництво комплексу, в якому планували відкрити Київський єврейський громадський центр.

Незважаючи на судовий розгляд, 25 квітня Єврейська релігійна громада Києва під егідою Всесвітнього форуму російськомовного єврейства сьогодні провела урочисту церемонію закладення першого каменя Єврейського общинного центру.