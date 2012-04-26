На Майдані Незалежності відбуваються заходи до 26-ї річниці аварії на ЧАЕС

Київ. 26 квітня. УНІАН. У Києві на Майдані Незалежності представники Партії регіонів проводять заходи до 26-ї роковин Чорнобильської трагедії.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції беруть участь близько 2 тисяч осіб, які тримають прапори України та прапори з символікою Партії регіонів.

На Майдані відбувається концерт-реквієм і проходить фотовиставка «Я пам’ятаю».

За словами координатора акції Андрія Кучера, на фотовиставці представлено 35 світлин, зроблених у Прип’яті членами організації «Молоді регіони». За задумом організаторів, світлини дають уявлення про те, яким місто було б зараз, якби не сталося аварія на ЧАЕС.

Як сказав А.Кучер, у рамках концерту-реквієму плануються також виступи народних депутатів і представників чорнобильських організацій.