На Львівській площі невідомі намагались захопити пам’ятку історії

На Львівській площі у Києві невідомі намагались захопити територію, де відновлюють Стрітенську церкву

Київ. 26 квітня. УНІАН. На Львівській площі у Києві невідомі намагались захопити територію, де відбудовується пам’ятка Київської Русі - Стрітенська церква.

Як повідомили УНІАН у прес-службі голови комісії Київради з питань культури та туризму Олександра Бригинця, про це парафіяни Стрітенскої церкви поінформували комісію.

Як заявили парафіяни, невідомі зламали паркан, спробували засипати виритий для будівництва котлован, люди протестували проти дій зловмисників, на одного з протестувальників здійснив наїзд технічний транспорт.

«Причини таких брутальних дій незрозумілі. Хто й навіщо дав вказівку руйнувати місце, де відроджують історичний храм, поки не зрозуміло. Сьогодні, під час сесії Київради, я направлю відповідний запит до голови КМДА О.Попова з проханням припинити злочинні дії щодо захоплення території Стрітенської церкви», - заявив О.Бригинець.

Депутат сподівається, що проти тих, хто вчинив спробу захоплення території, буде порушено кримінальну справу.

Перша дерев’яна церква Стрітення Господнього була збудована на нинішній вулиці Велика Житомирська поблизу Львівської площі ще за часів Київської Русі.

У 1853-61 роках за проектом Володимира Ніколаєва на тому місці побудували кам’яну Стрітенську церкву, що була знищена більшовиками у 30-ті роки ХХ століття.