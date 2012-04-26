Достроково припинено повноваження депутатів Журавського та Гречківського

Київ. 26 квітня. УНІАН. Достроково припинено повноваження двох депутатів Київради - Віталія Журавського (фракція Партії регіонів) і Павла Гречківського (фракція «Ініціатива»).

Як передає кореспондент УНІАН, відповідні заявив розглянула сьогодні сесія Київради.

За рішення про припинення депутатських повноважень В.Журавського проголосував 91 зі 106 зареєстрованих у залі депутатів, за припинення повноважень П.Гречківського – 93 зі 106.

Повноваження В.Журавського припинено у зв’язку з реєстрацією його народним депутатом України, П.Гречківського – на підставі його заяви (причини не уточнено).