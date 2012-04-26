«БЮТ-Батьківщина» у Київраді не братиме участі у голосуваннях

Київ. 26 квітня. УНІАН. Члени фракції «БЮТ-Батьківщина» у Київраді не братимуть участі у голосуваннях по проектах рішень на сьогоднішньому засіданні міськради, таким чином протестуючи проти дій влади у країні, зокрема, проти політичних репресій.

Як передає кореспондент УНІАН, про це заявили сьогодні на брифінгу перед початком сесії голова фракції «БЮТ-Батьківщина» Тетяна Меліхова і член фракції Олександр Бригинець.

«Фракція «БЮТ-Батьківщина» обурена тими політичними репресіями, які відбуваються в Україні, і тим безпрецедентним випадком, який стався з Тимошенко з примусовим її перевезенням з Качанівської колонії у лікарню… Фракція ухвалила рішення не брати участі у цьому пленарному засіданні, тому що ганебна влада не тільки керує в Україні, вона повністю представлена і в рішеннях, і у проектах рішень, які виносяться сьогодні на засідання Київради», - сказала Т.Меліхова.

За словами О.Бригинця, депутати від «БЮТ-Батьківщини» усвідомлюють, що це не кращий метод боротьби, але «немає іншої можливості, як привернути увагу до тих ганебних дій влади, які на сьогоднішній день чиняться».

У зв’язку з цим фракція делегувала Т.Меліхову і О.Бригинця бути присутніми на сьогоднішньому засіданні сесії у міськраді та висловлювати точку зору «БЮТ-Батьківщини» по тих скандальних питаннях, які виносяться на засідання, та по всіх інших проблемах, які турбують киян.

Як уточнив О.Бригинець, він та Т.Меліхова братимуть участь в обговоренні проектів, але не будуть голосувати.

Серед скандальних питань сьогоднішнього засідання він назвав, зокрема, спробу вкотре забрати в музею «Київська фортеця» четверту башту, прийняти рішення щодо реконструкції Гостинного двору на Подолі тощо.

У залі Київради вивішено плакат з написом: «Свободу політв’язням».

Т.Меліхова та О.Бригинець прийшли до Київради з білими головними пов’язками з написами: «Голодую».

На брифінгу вони пояснили, що на підтримку екс-прем’єр-міністра Юлії Тимошенко вони розпочали голодування, і стратегія цього голодування – «будемо голодувати, поки Юлія Володимирівна голодує. Це як мінімум».