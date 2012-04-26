Київ одержить близько 30 млн. грн

Київ. 26 квітня. УНІАН. Київський міський бюджет одержить близько 30 млн. грн від виплати дивідендів акціонерного товариства «Холдингова компанія «Київміськбуд» за 2011 рік.

Про це УНІАН повідомили у прес-службі Київської міської державної адміністрації.

Згідно з повідомленням, на зборах акціонерів «Київміськбуду» 25 квітня було ухвалено рішення про направлення 30% чистого прибутку компанії за 2011 рік у розмірі 40,842 млн. грн на виплату дивідендів.

У прес-службі відзначили, що близько 30 млн. грн дивідендів одержить міська скарбниця, оскільки територіальна громада Києва є найбільшим акціонером холдингу.

Компанія перерахує цю суму до міського бюджету з 1 липня по 25 жовтня.

Як повідомляв УНІАН, згідно з рішенням зборів акціонерів, акціонерне товариство «Холдингова компанія «Київміськбуд» спрямує на виплату дивідендів 30% прибутку за 2011 рік, або 40 млн. 842,6 тис. грн.

Чистий прибуток компанії в 2011 році становив 136,140 млн. грн, виручка від реалізації продукції — 2,475 млрд грн.

Акціонери також змінили голову правління і наглядову раду холдингу. Президентом — головою правління «Київміськбуду» призначений Ігор Кушнір замість Михайла Голиці, який залишить посаду 26 квітня. До наглядової ради компанії від Київради увійшли віце-президент «Київміськбуду» Микола Порайко (голова), начальник управління внутрішнього контролю холдингу Едуард Арустамян, головний фахівець внутрішнього контролю компанії Олег Клочак.

Довідка УНІАН. Холдингова компанія «Київміськбуд» – найбільша будівельна компанія України. 80% її акцій належать київській територіальній громаді й перебуває в управлінні Київської міськдержадміністрації.

До холдингу входять 40 відкритих акціонерних товариств, в яких «Київміськбуд» володіє від 26 до 30% акцій, 6 дочірніх підприємств, 51 підприємство – на правах асоційованих членів.