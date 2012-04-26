Київраду теж пікетують

Київ. 26 квітня. УНІАН. Під Київрадою, сесія якої відбудеться сьогодні, проходить ряд акцій протесту.

Як передає кореспондент УНІАН, загалом у трьох акціях беруть участь понад 500 осіб.

Зокрема, представники гаражного кооперативу «Голос» (Голосіївський район), вимагають від депутатів Київради підтримати позицію прокуратури і повернути їм земельну ділянку, яка свого часу була передана приватній будівельній компанії. Учасники акції тримають плакати з гаслами, зокрема: «Кужель і команда! Руки геть від гаражного кооперативу «Голос».

Поруч проходить акція представників громадськості Києва, які виступають проти тотальної забудови міста. «Ми за те, щоб та влада, яка, як сказав Попов, винна киянам 70 млрд грн, пішла геть. Це наша головна вимога», – заявив лідер громадської організації «Київ – наш дім» Ярослав Биструшкін.

Учасники цієї акції тримають плакати з написами: «Ні - генплану-дерибану!», «Київрада, Черновецький, Попов – головні вороги киян». Після закінчення акції вони планують передати звернення до депутатів Київради.

Також там проходить акція представників понад 50 спортивних федерацій Києва під гаслом «Спортивний Київ переходить у наступ». Участь в акції беруть голови федерацій, тренери, спортсмени.

«Ми прийшли за грошима, і вони є в цьому будинку», - наголошують учасники акції. Окрім збільшення фінансування усіх галузей спорту вони також вимагають створення Координаційної ради з питань розвитку спорту в Києві.

Спортсмени також планують передати звернення зі своїми вимогами депутатам, а у разі їхнього невиконання обіцяють блокувати роботу Київради.