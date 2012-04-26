- Влада неодноразово заявляла, що столиця рухатиметься ся до власних стандартів, зокрема, у галузі охорони здоров’я. Що робиться для того, щоб такий стандарт був, і як відчути, що він з’явився або починає з’являтися?

Голова Київської міської державної адміністрації Олександр Попов:

- Реформування системи охорони здоров’я вимагає саме суспільство. Звичайно, вирішувати, якими будуть ці зміни, без представників системи охорони здоров’я неможливо. Необхідно через діалог, дискусії шукати такі програми, які влада профінансує і організує. Як результат будемо мати нову систему, яка повинна працювати, перш за все, на профілактику і допомагати людині не хворіти. А якщо це вже сталося — надати хворому висококваліфіковану медичну допомогу. В цьому і полягає суть змін, які мають відбутися.

Ми в першу чергу вирішили з’ясувати ситуацію зі здоров’ям киян. Вона залишає бажати кращого, хоча є тенденції до певного зниження захворюваності. Нами було проведено понад 50 зборів і нарад, обрано представників серед лікарів і медичних сестер від кожного медичного закладу. Як результат було розроблено анкету для того, щоб полегшити медпрацівникам розуміння першочергових завдань під час реформування системи. Особисто мені здається правильною позиція влади щодо запуску у двох районах міста амбулаторій сімейних лікарів.

Успіх реалізації програми реформування, безумовно, буде залежати від кількох складових. По-перше, від організації і реалізації планів реформування. По-друге, від кадрових позицій, які є особливо важливими на рівні первинної ланки медичної допомоги. На сьогоднішній день, за моїми даними, лікарів не вистачає. В процесі спілкування з владою міста ми бачимо, що робляться серйозні, потрібні кроки. Зокрема вже підписані договори про підготовку сімейних лікарів, забезпечення їх житлом на пільгових умовах. Фахівцям галузі охорони здоров’я необхідно ще визначитись з кваліфікаційною характеристикою сімейних лікарів. За європейськими критеріями, такий лікар має володіти більшістю медичних маніпуляцій.

Додам, що неможливо пройти шлях, не розпочавши рухатися ним. Звичайно, нам потрібен певний період часу для того, щоб з’явилися висококваліфіковані лікарі первинної медицини, для вдосконалення технічної і наукової оснащеності закладів цієї сфери. Наразі важливо зрозуміти, яким шляхом ми будемо рухатися. З власного досвіду можу сказати, що реформа системи охорони здоров’я — найскладніша, адже вона є дуже соціальною.