У Маріїнському парку мітингують чорнобильці

Київ. 26 квітня. УНІАН. У Маріїнському парку біля Верховної Ради відбувається мітинг чорнобильців.

Як передає кореспондент УНІАН, в акції буруть участь близько 500 осіб. В руках вони тримають прапори та жовті кульки. Учасники мітингу вимагають від влади виконувати рішення судів про виплати їм пенсій у повному обсязі.

В руках учасники мітингу також тримають плакати з написами: «Владо, ти солдатами-срочниками затикала всі діри при ліквідації аварії на ЧАЕС, а сьогодні затикаєш їх пенсіями діри в бюджеті країни. Поверни законні пенсії!», «Владо, за твоєю виною 18-річні солдати стали інвалідами. Поверни їм законні пенсії» та інші.

Працівники правоохоронних органів не підпускають мітингувальників близько до будівлі Верховної Ради, і вони знаходяться не біля паркану, що стоїть біля парламенту, а в Маріїнському парку.

Крім того, в парку стоїть один автобус з представниками міліції. Дорожній рух вулицею Грушевського ускладнено.