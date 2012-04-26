У Києві безкоштовно обстежили до 4 тис.чорнобильців

Київ. 26 квітня. УНІАН. У середу безкоштовні обстеження та консультації лікарів отримали постраждалі від Чорнобильської катастрофи. Напередодні роковин в одній зі столичних лікарень відбулася благодійна акція. Упродовж дня на прийом до лікарів потрапило близько 4-х тисяч охочих, повідомляє 5-й канал.

Усьогона прийомі працює три сотні спеціалістів.

"Сьогодні задіяні всі лабораторії, 9 різноманітних лабораторій. Весь арсенал інструментального дослідження і апаратного дослідження, починаючи із ультразвукових досліджень і флюорографії, і закінчуючи такими серйозними дослідженнями, як МРТ, комп`ютерна томографія", - зазначив головнй лікар Ігор Чермак.

Лікарі пояснюють: радіація впливає на всі системи організму, але найчастіше чорнобильці скаржаться на серце, розлади нервовової системи і проблеми щитовидної залози. До радіації надчутлива і сітківка ока.

"Сьогодні ми говоримо про тривалий вплив малих доз радіації. Тому розвиваються дистрофічні процеси в сітковій оболонці, в центральній зоні. А це дуже серйозно, бо пропадає цетральний зір", - прокоментувала офтальмолог Зоя Веселовська.

У лікарні подібну акцію влаштовують уже вп`яте. На безкоштовне обстеження уже традиційно приїжджають не лише кияни, але й мешканці області.