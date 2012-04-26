Військовий інститут КНУ ім. Шевченка отримав подарунки від мешканців Зоряного містечка

Київ. 26 квітня. УНІАН. У Військовому інституті Київського національного університету імені Тараса Шевченка відбулася зустріч особового складу з заступником ректора Східноєвропейського університету, членом Спілки ветеранів Афганістану, президії обласної Ради ветеранів війни та праці, товариства дружби "Україна – Росія" полковником у відставці Геннадієм Кузьмичовим.

Про це УНІАН повідомили в Голосіївській райдержадміністрації.

Г. Кузьмичов розповів курсантам та офіцерам про свою останню поїздку до Зоряного містечка (Росія), яка була присвячена 50-річчю першого польоту людини в космос, та вручив Військовому інституту подарунки від мешканців Зоряного містечка.

Україна зробила вагомий внесок у розвиток ракетно-космічної техніки, давши світу цілу плеяду видатних учених і конструкторів. В нашій країні проживає більше тисячі ветеранів космодрому Байконур, серед яких і учасники запуску Ю.Гагаріна в космос. Це О. Березовий, В. Гладченко, В. Миров, А. Завалішин, А. Давиденко, Г. Понамарьов, О. Свириденко, О. Затона, В. Недобежкін, Е. Магельницький, О. Крівушко, В. Мірошник, С. Солдатенко, В. Орєшкін, М. Старостін. Своєю участю в запуску першого польоту вони вписали власні імена в епохальну подію світової космонавтики.